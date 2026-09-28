Речь идет о супругах обитателей Рая, которых Аллах вернет к жизни в ином, совершенном обличии, дабы они никогда больше не познали смерти и старости. Это относится ко всем верующим женщинам, независимо от возраста, в котором они покинули земной мир, а также к райским девам - гуриям. Все они никогда не потеряют своей девственности, даже несмотря на близость со своими мужьями. Супруги обитателей Рая будут одного возраста со своими мужьями, и они будут всегда любить их. Они будут очаровательны и прекрасны, исполнены верности и любви. Их удивительная речь будет изумлять умы. Всякий, кто услышит их прекрасную речь и чудесное пение, их нежные и обворожительные голоса, пожелает, чтобы они никогда не умолкали. Их благонравие, женственность, нежность будут переполнять сердца их мужей счастьем и радостью. А когда они будут гулять по Райским садам, то будут наполнять их благоуханием и светом. И, конечно же, они будут чувственны и неповторимы во время интимной близости. Все мужчины в Раю будут в возрасте тридцати трех лет. Это - самый прекрасный возраст человека, возраст полного расцвета сил. Их супруги будут одного возраста со своими мужьями, будут жить с ними в любви и согласии. Они будут довольны своими мужьями, и те будут довольны ими. Они не будут приносить друг другу ни хлопот, ни печалей. Да и как может быть иначе, если райские супруги суть радость для душ и услада для глаз?!