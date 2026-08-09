Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-An'am 6:80
Al-An'am
80
6:80
وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شييا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ٨٠
وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَـٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًۭٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠
وَحَآجَّهُۥ
قَوۡمُهُۥۚ
قَالَ
أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي
فِي
ٱللَّهِ
وَقَدۡ
هَدَىٰنِۚ
وَلَآ
أَخَافُ
مَا
تُشۡرِكُونَ
بِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
رَبِّي
شَيۡـٔٗاۚ
وَسِعَ
رَبِّي
كُلَّ
شَيۡءٍ
عِلۡمًاۚ
أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ
٨٠
Его народ стал препираться с ним, и тогда он сказал: «Неужели вы станете препираться со мной относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не помяните назидание?
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 6:79 до 6:80
Увидев восходящее солнце, Ибрахим сказал: «Вот мой Господь! Оно больше звезд и луны». Однако вскоре солнце закатилось, и он отличил прямой путь от заблуждения. Он заявил: «О мой народ! Я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что о порочности ваших поступков свидетельствуют ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне поклоняться Ему одному и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к язычеству и многобожию». Он отрекся от многобожия, обратился в религию единобожия и обосновал свое решение доказательствами. Упомянутое нами толкование этого и предыдущих аятов является самым достоверным. В них говорилось о том, как Ибрахим препирался со своими соплеменниками, разъясняя им порочность поклонения небесным светилам и другим творениям. И хотя некоторые толкователи считали, что в них упоминаются размышления Ибрахима, когда он был ребенком, это мнение не подтверждается достоверными свидетельствами.