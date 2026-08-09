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Тафсир: Al-An'am 6:33
Al-An'am
33
6:33
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدۡ
نَعۡلَمُ
إِنَّهُۥ
لَيَحۡزُنُكَ
ٱلَّذِي
يَقُولُونَۖ
فَإِنَّهُمۡ
لَا
يُكَذِّبُونَكَ
وَلَٰكِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ
بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ
يَجۡحَدُونَ
٣٣
Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя - беззаконники отвергают знамения Аллаха!
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Нам известно, что тебя печалит и огорчает то, что неверующие говорят о тебе. Мы велели тебе проявлять должное терпение и сделали это только для того, чтобы ты достиг больших высот и добился великого успеха. Не думай, что они говорят такие ужасные слова потому, что сомневаются в истинности твоей миссии. Они не считают тебя лжецом. Напротив, они убеждены в твоей правоте и знают о твоих поступках и твоем поведении. Недаром до начала твоей миссии они называли тебя верным и заслуживающим доверия. Их слова объясняются только тем, что они отрицают знамения, которые Аллах показал им через тебя.