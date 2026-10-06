Каждый грешник займет ступень, соответствующую его злодеяниям, и поэтому совершивший мало грехов не окажется на одной ступени со злостным преступником, а обманутый простолюдин не разделит наказания с вождем неверующих. Подобные различия также будут между обитателями Рая, несмотря на то, что все они добьются успеха и войдут в Райские сады. Одному Аллаху известно, насколько существенными будут различия между их наградами, однако каждый из них будет удовлетворен дарами своего Покровителя. Мы же просим Всевышнего сделать нас обитателями вышних садов Фирдауса, которые Он приготовил для Своих приближенных, избранных и возлюбленных рабов. Он не относится к деяниям Своих творений беспечно и непременно вознаградит каждого из них в соответствии с его деяниями и намерениями, о которых Ему доподлинно известно.