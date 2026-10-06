Под грехами здесь подразумеваются все прегрешения рабов, нарушающих свои обязанности перед Аллахом и перед Его рабами. Аллах запретил Своим рабам совершать грехи очевидные и сокрытые, ослушаться Его открыто и тайно, телом и душой. Однако рабы не смогут полностью избежать очевидных и сокрытых грехов, пока не познают их, и поэтому каждый, кто несет ответственность за свои поступки, обязан выискивать и узнавать грехи, совершаемые душой и телом. Многие грехи остаются незамеченными большинством людей, особенно, если они связаны с переживаниями души. Это относится к высокомерию, самодовольству, тщеславию и другим подобным прегрешениям. Иногда человек совершает множество грехов, даже не подозревая об этом. Причина же этого в том, что он пренебрегает познаниями и не обладает проницательностью. Всевышний сообщил, что люди непременно получат воздаяние за приобретенные ими грехи - как очевидные, так и сокрытые. Каждый из них будет наказан в зависимости от тяжести его приобретений и количества совершенных им преступлений. Это воздаяние свершится в Последней жизни, хотя рабы могут получить часть наказания уже в мирской жизни, и это несколько облегчит их участь после смерти.