Всевышний Аллах говорит одну только правду и лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих. Ему лучше знать, что приносит пользу людям, и Он более снисходителен к Своим рабам, чем они к самим себе, и поэтому правоверные обязаны прислушиваться к Его наставлениям и руководствоваться Его повелениями и запретами. Из этого аята следует, что истина не определяется многочисленностью ее приверженцев, и если определенные воззрения разделяет всего лишь небольшая группа людей, то это еще не означает, что они являются неправильными. Более того, чаще всего происходит наоборот, и приверженцы истины оказываются малочисленными, хотя перед Аллахом они занимают высокое положение и удостаиваются великой награды. Что же касается различения между истиной и ложью, то для этого необходимо использовать соответствующие критерии и мерила.