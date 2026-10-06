Всевышний предостерег Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от повиновения большей части человечества, потому что многие люди сбивают других с пути Аллаха. Они ошибаются в своих воззрениях, поступках и познаниях. Их религиозные убеждения порочны, их поступки зависят от их низменных страстей, а их познания не опираются на твердые доказательства и желание найти прямой путь. Напротив, они следуют предположениям, которые никоим образом не способны заменить истину, и лживо говорят от имени Аллаха то, что им совершенно не известно. Если человек обладает такими качествами, то он действительно заслуживает того, чтобы Аллах предостерег от него Своих рабов и разъяснил им его дурные качества. И хотя этот аят обращен к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, он также относится ко всем его последователям, потому что все предписания, относящиеся к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, распространяются на остальных мусульман, если только они не являются его особенностями.