Аллах разъяснил, что Его слова содержат правдивые повествования и справедливые повеления и запреты. Нет более правдивых повествований и более справедливых повелений и запретов, чем те, которые Аллах ниспослал в Своем славном писании. Его слова не подлежат отмене, потому что они - высшая правда и абсолютная истина, которую невозможно исказить или заменить чем-то более совершенным. Среди Его прекрасных имен - Слышащий и Знающий. Он слышит голоса всех творений, которые обращаются к нему на разных языках со всевозможными просьбами. Он ведает обо всем очевидном и сокровенном, прошлом и будущем.