О Посланник! Неужели ты станешь обращаться на суд к творениям и руководствоваться их велениями и запретами, если они зависят от распоряжений Аллаха и не принимают никаких решений? Все распоряжения и законы, которые творения принимают самостоятельно, преисполнены недостатков и несправедливы, и поэтому люди обязаны обращаться на суд к Аллаху, Который создает творения и издает законы без каких-либо сотоварищей. Он ниспослал вам Писание и подробно разъяснил в нем запреты и позволения, шариатские предписания, а также основные и второстепенные вопросы религии. Его разъяснения являются самыми убедительными, Его доказательства - самыми ясными, Его предписания - самыми прекрасными, а Его слова - самыми правдивыми, потому что все Его законы и предписания преисполнены мудрости и милосердия. Иудеи и христиане, которым были дарованы предыдущие Небесные Писания, признают это и понимают, что Господь ниспослал Священное Писание ради истины. Между Небесными Откровениями нет разногласий, и вам не следует ни колебаться, ни сомневаться.