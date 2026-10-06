Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в правую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уверовать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинности воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними, чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожелает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как этому научил Аллах, если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.