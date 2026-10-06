Мы наказываем неверующих за то, что они отказались уверовать, когда проповедники донесли до них истину в первый раз. Мы отворачиваем их взоры, делаем невозможным их обращение в правую веру и не помогаем им встать на прямой путь. Мы поступаем с ними справедливо и мудро, потому что они совершили преступление против самих себя, когда не вошли в распахнувшуюся для них дверь и, узрев прямой путь, отказались пойти им. Они лишились верного руководства только после этого, и поэтому такое наказание является вполне заслуженным.