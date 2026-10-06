Многобожники, которые отвергали миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, усердно клялись именем Аллаха, что если они увидят знамение, подтверждающее его правдивость, то обязательно уверуют в него. Они говорили это без намерения встать на прямой путь. Они хотели лишь возразить Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и отвергнуть все, что проповедовали Божьи посланники. Аллах позволил ему показать ясные знамения и очевидные доказательства, которые не оставляли ни тени сомнения в правдивости всего, что он проповедовал. Несмотря на это, многобожники продолжали требовать от него знамения, упорствуя в своем неверии. Конечно же, это не обязывало его выполнять их требования. Более того, для них было лучше, чтобы их требования остались без ответа, ибо если люди требуют от Божьих посланников показать чудеса и получают их, но затем отказываются уверовать, то Аллах подвергает их наказанию без промедления. Так Аллах относится ко всем Своим рабам. Поэтому далее Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было велено сказать: «Знамения - во власти Аллаха. Он может показать чудеса, если пожелает, и может не делать этого. Я не распоряжаюсь делами во Вселенной. Требуя от меня чудеса, вы поступаете несправедливо, потому что требуете от меня то, что не в моей власти. Если же вы действительно хотите услышать разъяснение того, что я принес, и убедиться в моей правдивости, то вам уже представилась такая возможность». Несмотря на требования многобожников, нельзя быть уверенным в том, что они обратятся в правую веру, если увидят знамения. Более того, чаще всего при таких обстоятельствах они отказываются уверовать. И поэтому Аллах сказал, что они не уверуют, даже если знамения будут показаны им.