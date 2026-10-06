В этом аяте Аллах запретил правоверным совершать поступок, который, в принципе, является дозволенным и даже законным. Речь идет о поношении богов, которым многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Безусловно, оскорбление этих богов и презрительное отношение к ним приближает человека к Аллаху, однако это может спровоцировать многобожников на оскорбление Господа миров, имя Которого рабы обязаны оберегать от любых пороков, недостатков, оскорблений и поношений. Аллах запретил оскорблять языческих богов, потому что язычники яростно защищают свою религию и отстаивают свои воззрения и потому что каждому народу его деяния кажутся правильными и прекрасными. Многобожники считают себя правыми и ни перед чем не остановятся для того, чтобы защитить свои взгляды. И если мусульмане станут оскорблять их богов, то в ответ они могут оскорбить Аллаха, Господа миров, почтением к Которому преисполнены сердца как праведников, так и грешников. Когда же наступит День воскресения, все творения вернутся к Аллаху и предстанут перед Ним вместе со своими деяниями, и тогда Он поведает им о том добре и зле, которое они совершили. Этот прекрасный аят является основанием для религиозного правила, согласно которому все поступки определяются последствиями, к которым они могут привести. И если дозволенный поступок может привести к дурным последствиям, то он становится запрещенным.