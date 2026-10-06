О Мухаммад! Если бы Аллах пожелал обратить многобожников в веру, то они не приобщали бы сотоварищей к Нему. Всевышний разъяснил, что они поклоняются вымышленным богам не вопреки Его божественной воле. Если бы Аллаху было известно, что они отдадут предпочтение правой вере, то Он непременно наставил бы их на прямой путь. Однако Ему известно, что они отдадут предпочтение многобожию, и поэтому Он не стал удерживать их от поклонения вымышленным богам. Ты не являешься смотрителем над ними, на тебя не возложена обязанность запоминать их дела, и ты не будешь нести ответственность за их преступления. Мы не давали тебе таких поручений, и они не назначали тебя своим поручителем, чтобы ты распоряжался их делами и заботился о соблюдении их интересов. Из общего смысла этого аята следует, что если бы Аллах пожелал, чтобы многобожники поклонялись Ему одному, то Он принудил бы их к этому благодаря Своему могуществу и Своей власти, однако Ему было угодно, чтобы они сами сделали свой выбор. Что же касается Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то ему не было поручено наблюдать за многобожниками, исчислять их деяния и устраивать их дела.