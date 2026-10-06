После разъяснения знамений и доводов, свидетельствующих об истинных ценностях и правильных устремлениях, Всевышний Аллах обратил внимание рабов на эти знамения и поведал о том, что пожинать плоды своих деяний будут только они сами. Коранические аяты наглядно разъясняют истину и позволяют сердцам разглядеть ее так же ясно, как взоры могут разглядеть солнце. А причина этого в том, что прекрасные и понятные слова откровения полностью раскрывают его истинный смысл и проливают свет на восхитительную истину. И этому не следует удивляться, ведь они ниспосланы Господом, одаряющим Свои творения многочисленными зримыми и незримыми благами. Разъяснение знамений и устранение любых неясностей тоже является одной из славных и прекрасных милостей Аллаха. Если человек извлек полезные уроки из Божьих знамений и поступал в соответствии с их требованиями, то он поступил во благо себе, потому что Аллах богат и достоин похвалы. Если же человек увидел знамения, но не постиг их смысла; услышал предостережение, но не принял его во внимание; и понял истину, но не смирился перед ней, то он навредил только самому себе. Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не было поручено наблюдать за людьми и запоминать их деяния. В его обязанности входило разъяснить им истину, и он выполнил свои обязанности и донес до человечества ниспосланное ему Откровение. Ему было поручено только это, и он не будет нести ответственности за все остальное.