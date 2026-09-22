Когда наступит Судный час, люди начнут восставать из могил для того, чтобы предстать перед Господом миров и воочию убедиться в правдивости воскрешения. И тогда грешники будут в отчаянии, потому что каждый из них лишится надежды получить вознаграждение. Они не приготовили для своей Последней жизни ничего, кроме преступлений и грехов. Они исповедовали неверие, приобщали сотоварищей к Аллаху и ослушались Его предписаний. Тем самым они обрекли себя на наказание и не заслужили даже самое маленькое вознаграждение. В результате они потеряют надежду на преуспеяние и окажутся в великом убытке. Они лишатся всего, что измышляли, потому что обожествляемые ими идолы не окажут им помощи и не станут заступаться за них. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: