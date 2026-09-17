Еще вчера они думали только о мирских благах и хотели оказаться на месте Каруна, но ужасный конец надменного нечестивца вселил в их сердца страх перед наказанием и заставил их призадуматься. И тогда они поняли, что одни люди получают несметные богатства, а другим приходится довольствоваться самым малым, однако мирское благосостояние не может принести человеку счастье и великий удел. Израильтяне сказали: «Господь смилостивился над нами, и погибель Каруна стала для нас поучительным примером. Прежде мы завидовали ему, но теперь мы раскаиваемся в этом. Мы отрекаемся от своих прежних воззрений и признаем, что неверующие не преуспеют ни при жизни на земле, ни после смерти».