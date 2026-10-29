Всевышний сообщил о том, ради чего Он сотворил джиннов и людей и ради чего Он отправил к ним столько посланников. Господь сотворил Своих рабов только для того, чтобы они поклонялись Ему, познавали и любили Его, стремились снискать Его довольство, повиновались Его приказам и не искали для себя иных богов. Все это невозможно до тех пор, пока рабы не познают своего Творца. Поклонение целиком зависит от глубины познания рабом качеств Всевышнего Аллаха. И чем больше он знает о своем Господе, тем лучше он поклоняется Ему. Именно ради этого Аллах сотворил джиннов и людей, и заблуждаются те, кто думает, что Аллах сотворил людей, потому что нуждался в них.