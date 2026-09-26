Аллах поведал о том великом преступлении, которое совершили неверующие народы. Посланники Аллаха показали им Небесные Писания и удивительные чудеса, принесли им полезные знания и открыли глаза на истину и заблуждение. Однако неверующие довольствовались тем знанием, что было у них, и отвергли религию Божьих посланников. И тогда суровое наказание, над которым они насмехались, обступило их со всех сторон. Они кичились своим знанием, а это значит, что они были довольны своими убеждениями, питали ненависть к проповедям посланников и даже провозглашали свои убеждения неоспоримой истиной. Под этими убеждениями подразумевается любые науки, которые противоречат Небесному Откровению. Одной из таких наук является древнегреческая философия, которая несовместима со многими кораническими аятами. Эта философия вымывает из человеческих сердец любовь к вере и уважение к Священным Писаниям. Философы безосновательно заявляют о том, что убедительные божественные доводы являются всего лишь голословными утверждениями, и пытаются своими короткими умами оценить истинность Священных Писаний. Философия - это величайшее проявление неверия в знамения Аллаха и сопротивления истине. Упаси нас Аллах от этого!