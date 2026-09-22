Аллах живет самой совершенной жизнью и обладает безупречными качествами, без которых такая жизнь невозможна. Среди них - слух, зрение, всемогущество, знание, речь, а также многие другие качества величия и совершенства. Никто не заслуживает поклонения, кроме Него. Посему взывайте к Аллаху для того, чтобы просить Его о помощи или просто поклоняться Ему. Поклоняйтесь Аллаху, взывайте к Аллаху и совершайте праведные дела только ради Него. Он приказал вам быть искренними и сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это - правая вера» (98:5). Хвала Аллаху, Господу миров! Он заслуживает самой прекрасной хвалы, которую рабы Аллаха обязаны возносить своими прекрасными речами и праведными деяниями. Что касается прекрасных речей, то это - слова поминания и восхваления Аллаха. А что касается праведных деяний, то это - обряды поклонения. Люди обязаны совершать это искренне ради Аллаха, признавая тем самым Его совершенные качества, достохвальные деяния и бесчисленные милости. Затем Всевышний Аллах привел убедительные доводы в пользу необходимости искреннего служения одному Аллаху и запретил поклоняться кому-либо, помимо Него. Всевышний повелел: