Вы предлагаете мне не повиноваться пророку Аллаха Мусе, а это значит, что вы предлагаете мне отречься от религии Аллаха, поклоняться творениям, которые не заслуживают обожествления, и говорить об Аллахе то, о чем у меня нет никакого знания. Воистину, все это относится к самым великим и самым отвратительным прегрешениям. Я не хочу совершать эти грехи и поэтому призываю вас уверовать в Аллаха, среди прекрасных имен которого - Могущественный и Всепрощающий. Власть и могущество присущи только Ему, а что касается людей и остальных творений, то они не обладают никакой властью во Вселенной. Он прощает Своих рабов, которые совершают грехи и осмеливаются гневить Всевышнего Господа, а затем с раскаянием обращаются к Нему. Он отпускает грехи раскаивающимся рабам и избавляет их от наказания как в мирской, так и в будущей жизнях.