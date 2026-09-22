Аллах поведал о других качествах тех, кто нарушает дозволенное и сомневается, и возвестил о том, что они спорят о Его знамениях, не имея ниспосланного Им довода. Эти знамения не оставляют сомнения в том, что является ложью, а что - истиной. Они настолько ясны и убедительно, что подобны солнцу на ясном небосводе, но, несмотря на это, нечестивцы продолжают оспаривать их и пытаются затмить их свет собственной ложью. При этом они не приводят никаких доказательств своей правоты, а лишь разглагольствуют о бессмысленных вещах. Эти качества присущи абсолютно всем, кто оспаривает знамения Всевышнего Аллаха. Истину невозможно опровергнуть, потому что нет таких доказательств, которые могли бы противостоять ей. Ни убедительные логические доводы, ни священные тексты никогда не противоречат ниспосланной Аллахом истине. А слова и поступки неверующих, которые пытаются оболгать своего Господа, а также сами неверующие весьма ненавистны Аллаху и уверовавшим. Враги Аллаха отвергают истину, веруют в ложь и даже приписывают эту ложь Всевышнему Господу. Конечно же, эти качества не могут быть угодны ни Аллаху, ни правоверным, любовь и ненависть которых подчинены воле Всемогущего Господа. Правоверные являются избранными и лучшими из рабов Аллаха, и их ненависть свидетельствует о тяжести грехов тех, кого они ненавидят. Именно за такие грехи Аллах наложил печать на сердце Фараона и его приспешников. Таким же образом Аллах поступает с каждым, кто надменно отвергает истину, пренебрежительно относится к Божьим творениям и попирает права людей из-за своей несправедливого и враждебного отношения к ним.