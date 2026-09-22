Тогда его уверовавший родственник решил еще раз призвать египетскую знать уверовать в Единого Аллаха и Его пророка. Как и все проповедники истины, он не терял надежды на то, что люди обратятся в истинную веру. Он продолжал проповедовать правую веру, не обращая внимания на сопротивление упрямых врагов Аллаха. Он сказал: «О мой народ! Я опасаюсь того, что вы разделите участь, постигшая ваших предшественников, которые объединялись в борьбе с Божьими пророками. Лютая кара стала участью народа Нуха, адитов, самудян и тех, кто жил после них. Все они увязали в неверии и неповиновении Аллаху, и все они заслужили наказание как при жизни на земле, так и после смерти. А ведь Аллах никогда не наказывает Свои творения до тех пор, пока они не совершат преступления или злодеяния». Затем он напомнил своим соплеменникам о наказании, которое ожидает неверующих в Последней жизни, и сказал: