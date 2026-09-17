О Мухаммад! Помяни добрым словом Нашего раба и посланника Закарию, а также его прекрасные качества. Среди его прекрасных качеств и достоинств есть такое, которое свидетельствует о его искренней заботе об окружающих и Божьей милости по отношению к нему. Этим достоинством является его молитва, в которой он попросил Господа не оставлять его одиноким. В коранических откровениях сообщается, что пророк Закария сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и семейству Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи, угодником» (19:4–6). Из этих слов становится ясно, что святой пророк чувствовал приближение смерти и опасался того, что некому будет проповедовать религию Аллаха и давать людям наставления после него. Он опасался того, что рядом с ним не окажется человека, который заменит его и поможет ему продолжить начатое дело. Он сказал: «Господи! Ты - самый лучший из наследников. Ты не имеешь конца и непременно унаследуешь наши достижения. Ты проявляешь к людям сострадание гораздо больше меня. Однако я осмеливаюсь просить у Тебя нечто, что успокоит меня, утешит мою душу и приумножит мое вознаграждение».