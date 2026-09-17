Они не видят своего Господа, но это не мешает им испытывать страх перед Ним. А если бы они увидели Его, то их страх и набожность достигли бы еще большей степени. Наряду с этим они избегают всего, что запретил Аллах, и выполняют все Его предписания. Они также страшатся наступления Судного часа, и это свидетельствует о том, насколько прекрасно они познали своего Господа. Они одновременно обладают несколькими прекрасными качествами: добродетелью и страхом перед Аллахом. Это - два различных качества, которыми обладают эти праведники.