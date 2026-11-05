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Переводы

Изучите переводы Корана по языку и переводчику.

Afar

1 переводы
Mahmoud Abdulqader HamzaTranslation provided by IslamHouse.com

Albanian

2 переводы
Hasan Efendi NahiHasan Efendi NahiTranslation provided by IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

1 переводы
Ramdane At MansourRamdane At Mansour

Amharic

2 переводы
Sadiq and SaniSadiq and SaniTranslation provided by IslamHouse.comAfrica AcademyTranslation provided by IslamHouse.com

Arabic

1 переводы
Tafsir Al-Muyasser

Asante

1 переводы
Harun IsmailSheikh Haroun IsmaeelTranslation provided by IslamHouse.com

Assamese

1 переводы
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanTranslation provided by IslamHouse.com

Azeri

2 переводы
Alikhan MusayevAlikhan MusayevTranslation provided by IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

2 переводы
Baba Mamady JaniTranslation provided by IslamHouse.comSuliman KantiTranslation provided by IslamHouse.com

Bengali

4 переводы
Taisirul QuranTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan FoundationDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaTranslation provided by IslamHouse.com

Bosnian

3 переводы
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownTranslation provided by IslamHouse.comBesim KorkutBesim KorkutTranslation provided by IslamHouse.com

Bulgarian

1 переводы
Tzvetan TheophanovTzvetan Theophanov

Central khmer

2 переводы
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community DevelopmentTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Chechen

1 переводы
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

3 переводы
Chinese Translation (Simplified) - Ma JianMa JianMuhammad MakinMakinTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad SulaimanTranslation provided by IslamHouse.com

Croatian

1 переводы
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Czech

1 переводы
CzechCzech

Dari

1 переводы
Mawlawi Muhammad Anwar BadkhashaniTranslation provided by IslamHouse.com

Divehi

2 переводы
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

3 переводы
Malak Faris AbdalsalaamMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

English

9 переводы
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

1 переводы
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Finnish

1 переводы
FinnishFinnish

French

3 переводы
Montada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahTranslation provided by IslamHouse.comRashid MaashTranslation provided by IslamHouse.com

Fulah

1 переводы
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

1 переводы
African Development FoundationAfrican Development FoundationTranslation provided by IslamHouse.com

German

2 переводы
Abu Reda Muhammad ibn AhmadAbu Reda Muhammad ibn AhmadTranslation provided by IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. ElyasTranslation provided by IslamHouse.com

Gujarati

1 переводы
Rabila Al-UmryRabila Al-UmryTranslation provided by IslamHouse.com

Hausa

1 переводы
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood JummiTranslation provided by IslamHouse.com

Hebrew

1 переводы
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Hindi

1 переводы
Maulana Azizul Haque al-UmariMaulana Azizul Haque al-UmariTranslation provided by IslamHouse.com

Indonesian

3 переводы
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran ComplexTranslation provided by IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyTranslation provided by IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownTranslation provided by IslamHouse.com

Italian

1 переводы
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

2 переводы
Ryoichi MitaRyoichi MitaSaeed SatoSaeed SatoTranslation provided by IslamHouse.com

Kannada

2 переводы
Hamza ButurTranslation provided by IslamHouse.comKannada TranslationKannada Translation

Kazakh

2 переводы
Khalifa AltayKhalifa AltayTranslation provided by IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah AltaiTranslation provided by IslamHouse.com

Kinyarwanda

1 переводы
The Rwanda Muslims Association TeamTranslation provided by IslamHouse.com

Korean

2 переводы
KoreanKoreanHamed ChoiHamed ChoiTranslation provided by IslamHouse.com

Kurdish

2 переводы
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh BamokiTranslation provided by IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

1 переводы
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov AbdulkhaliqTranslation provided by IslamHouse.com

Lingala

1 переводы
Mohammed BalangogoTranslation provided by IslamHouse.com

Lithuanian

1 переводы
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Macedonian

1 переводы
Macedonian ScholarsTranslation provided by IslamHouse.com

Malay

1 переводы
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

3 переводы
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadTranslation provided by IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

1 переводы
MaranaoMaranao

Marathi

1 переводы
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i AnsariTranslation provided by IslamHouse.com

Moore

1 переводы
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Nepali

1 переводы
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of NepalTranslation provided by IslamHouse.com

Norwegian

1 переводы
NorwegianNorwegian

Oromo

1 переводы
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur ApaghunaTranslation provided by IslamHouse.com

Pashto

2 переводы
Zakaria AbulsalamZakaria AbulsalamTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Persian

2 переводы
IslamHouse.comIslamHouse.comTranslation provided by IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

1 переводы
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

2 переводы
Helmi NasrHelmi NasrTranslation provided by IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

1 переводы
Arif HalimTranslation provided by IslamHouse.com

Romanian

3 переводы
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural LeagueTranslation provided by IslamHouse.comIslam4ro.comTranslation provided by IslamHouse.com

Rundi

1 переводы
Yusuf GhetiTranslation provided by IslamHouse.com

Russian

3 переводы
Абу АдельAbu AdelМинистерство вакфов ЕгиптаMinistry of Awqaf, EgyptЭльмир КулиевElmir Kuliev

Serbian

1 переводы
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Sindhi

1 переводы
Taj Mehmood AmrotiTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

1 переводы
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Somali

2 переводы
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan YacoubTranslation provided by IslamHouse.com

Spanish

3 переводы
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa GarciaTranslation provided by IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comNoor International CenterNoor International CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swahili

2 переводы
Ali Muhsin Al-BarwaniTranslation provided by IslamHouse.comRowad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swedish

1 переводы
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

1 переводы
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Tajik

3 переводы
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja MirTranslation provided by IslamHouse.comPioneers of Translation CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

3 переводы
Sheikh Omar Sharif bin Abdul SalamSheikh Omar Sharif bin Abdul SalamTranslation provided by IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed BaqaviTranslation provided by IslamHouse.com

Tatar

1 переводы
TatarTatar

Telugu

1 переводы
Maulana Abder-Rahim ibn MuhammadMaulana Abder-Rahim ibn MuhammadTranslation provided by IslamHouse.com

Thai

2 переводы
Society of Institutes and UniversitiesSociety of Institutes and UniversitiesTranslation provided by IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

5 переводы
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet IsleriMuslim ShahinMuslim ShahinTranslation provided by IslamHouse.comShaban BritchShaban BritchTranslation provided by IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

1 переводы
Muhammad SalehMuhammad SalehTranslation provided by IslamHouse.com

Ukrainian

1 переводы
Dr. Mikhailo YaqubovicDr. Mikhailo YaqubovicTranslation provided by IslamHouse.com

Urdu

8 переводы
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin KhanAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala Maududi

Uzbek

4 переводы
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Vietnamese

2 переводы
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-KarimTranslation provided by IslamHouse.com

Yau,yuw

1 переводы
Abdul Hamid SilikaTranslation provided by IslamHouse.com

Yoruba

1 переводы
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniTranslation provided by IslamHouse.com