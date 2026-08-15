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Тафсир: Al-Anbiya 21:4
Al-Anbiya
4
21:4
قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ٤
قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤
قَالَ
رَبِّي
يَعۡلَمُ
ٱلۡقَوۡلَ
فِي
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٤
Мухаммад сказал: «Мой Господь знает то, что говорят на небе и на земле. Он - Слышащий, Знающий».
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Al-Sa'di
Аллаху известно обо всем, что люди говорят шепотом или вслух. Он слышит голоса в любом уголке небес и земли. Среди Его прекрасных имен - Слышащий и Знающий. Он слышит голоса творений, которые обращаются к Нему на различных языках со всевозможными просьбами. Он знает самые сокровенные мысли и самые тайные помыслы.