Всевышний Аллах предоставляет отсрочку, но ничего не предает забвению. Он терпеливо выжидает, потому что всем творениям предопределен установленный срок. Всевышний сказал: «Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час» (16:61). Вот почему в предыдущем аяте Всевышний Аллах обещал показать свои знамения. И этим знамением будет расплата с каждым, кто исповедовал неверие и ослушался Аллаха. Однако неверующие находятся в глубоком заблуждении. Они не верят в приближение лютой кары и поэтому говорят такие ужасные слова.