Аллах в очередной раз укорил многобожников за то, что они поклоняются наряду с Ним выдуманным богам. А затем Он повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, изобличить порочность их поступка и сказать: «Какие доводы и доказательства вы можете привести в оправдание своих поступков? Воистину, вам никогда не удастся привести подобных доводов. Более того, самые убедительные и неопровержимые доводы всегда будут свидетельствовать о тщетности и порочности вашего многобожия. Небесные Писания и законы предыдущих пророков подтверждают правдивость моих утверждений о несостоятельности многобожия. В этом можно убедиться благодаря Корану - Писанию, которое обосновывает истину посредством логических аргументов и священных откровений. И предыдущие Писания также содержат многочисленные доказательства моей правоты». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, донес истину до людей, и приведенные им доводы являются неоспоримыми. Эти доводы невозможно опровергнуть - в противном случае они были бы неубедительными. И если люди пытаются возразить ему, то в лучшем случае их возражения являются сомнительными и не имеют ничего общего с истиной. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что большинство людей ничего не ведает об истине. Они слепо подражают своим предкам и оспаривают истину, не имея ни ясного знания, ни верного руководства. Однако они не ведают об истине не потому, что она сокрыта от людей или недоступна, а потому, что они отворачиваются от нее. И если бы это было не так, то им достаточно было бы просто повернуться лицом к истине, чтобы отличить ее ото лжи. После упоминания о предыдущих посланниках и повеления брать с них пример Всевышний Аллах самым совершенным образом разъяснил тот вопрос, в котором Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, должен был походить на своих предшественников. Всевышний сказал: