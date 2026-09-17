Всевышний поведал о том, что в День воскресения Он свернет величественное и огромное небо, подобно тому, как писарь сворачивает свитки с письменами. И тогда звезды осыплются, а солнце и луна будут скручены и покинут свои места. А воскрешение творений будет похоже на их сотворение в первый раз. Тогда Аллах сотворил их из небытия, а в этот раз они будут воскрешены после смерти. Так обещал Аллах, Который непременно сдержит Свое обещание, потому что Его могущество совершенно и потому что ничто не способно помешать ему.