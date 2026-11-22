Тебе не удастся запугать нас! Мы увязали в неверии и занимались колдовством, но теперь мы отрекаемся от этих грехов. Мы - первые из твоих воинов, которые уверовали в Мусу. Аллах помог чародеям сохранить веру и выстоять в этом испытании. Существует мнение, что деспотичный правитель сделал то, что обещал, и погубил уверовавших мужей. Он действительно мог поступить так, потому что его власть в Египте была слишком велика. Однако существует и другое мнение, согласно которому Всевышний Аллах не позволил Фараону исполнить чудовищное обещание. В любом случае, Фараон и его воины отказались уверовать, а пророк Муса продолжал проповедовать среди них истину. Он являл им одно знамение за другим, и всякий раз Всемогущий Господь насылал на них какую-нибудь напасть. Египтяне убеждались в собственной беспомощности и просили Мусу заступиться за них перед Аллахом. Они обещали ему уверовать в истину и освободить из рабства сынов Исраила, если Аллах избавит их от наказания, но как только Господь проявлял к ним снисходительность, они нарушали данное ими обещание. Это продолжалось до тех пор, пока Муса не отчаялся обратить Фараона и его народ в истинную веру. Они действительно были скверными людьми и заслуживали мучительного наказания. Пробил тот час, когда Всевышний Аллах пожелал освободить сынов Исраила от унизительного рабства и наделить их великой властью.