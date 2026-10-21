Аллах слышит все речи и молитвы Своих творений, на каком бы языке они ни обращались к Нему. Он знает о том, что люди совершают открыто, и о том, что они утаивают в своих сердцах. Он ведает обо всем явном и сокровенном. Где бы ни был человек, Всевышний видит его, слышит его речь и знает обо всех его помыслах, намерениях и решениях. Твердая убежденность в этом помогает правоверному достичь высшего благочестия (ихсан), и тогда он совершает поступки так, словно воочию видит Аллаха, и хотя он не видит Его, он все равно знает, что Аллах видит его.