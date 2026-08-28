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Тафсир: Al-Mursalat 77:49
Al-Mursalat
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٩
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Al-Sa'di
Перед ними закрылись врата счастья и благополучия, и они лишились всякого добра. Они сочли ложью этот Коран - Писание в высшей степени истинное и правдивое.