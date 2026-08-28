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Тафсир: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ظَلِيلٖ
وَلَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱللَّهَبِ
٣١
Не прохладна она и от пламени не избавляет,
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:30 до 77:32
Речь идет о тени Адского Огня, в котором различаются три разветвления, которые иногда поочередно поглощают свою жертву, а иногда объединяются воедино.