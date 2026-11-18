Такова сущность мирской жизни, и Всевышний Аллах разъяснил ее самым убедительным образом. Он велел нам не обольщаться этим тленным миром и устремиться к вечному блаженству и бесконечному счастью в Последней жизни. И все это свидетельствует о милости Аллаха по отношению к Своим рабам. Если человек рассматривает только внешнюю сторону жизни на земле и не придает значения сущности происходящего вокруг, то он обольщается мирскими благами и наслаждается жизнью, уподобляясь скотине. Он не задумывается над своими обязанностями перед Господом и не стремится познать Его, а делает все возможное для того, чтобы любыми способами удовлетворить свои животные потребности. Когда же такой человек оказывается перед лицом смерти, он начинает переживать от того, что расстается с земными удовольствиями, но при этом совершенно не печалится из-за допущенных упущений и совершенных злодеяний. Если же человек задумывается над истинной сущностью земной жизни и постигает смысл своего существования, то он начинает пользоваться мирскими благами исключительно для достижения той цели, ради которой он был сотворен. Он извлекает выгоду из предоставленного ему жизненного срока и ведет себя подобно путнику, который странствует по свету. Он не ликует и не считает земной мир обителью вечного местопребывания, а стремится познать своего Господа, исправно выполнять Его предписания и творить добро. Такой человек займет высокое положение перед Аллахом и будет удостоен самых славных почестей и самых прекрасных наград. Он задумывается над сущностью земной жизни и не похож на тех, кто обольщается мирскими благами и думает только о внешней стороне жизни. Он трудится ради жизни после смерти, тогда как праздные глупцы заботятся только о мирском благополучии. Как же непохожи интересы этих людей и как велика разница между ними!!