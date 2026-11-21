Аллах не отправлял посланников ради забавы, не требовал от людей поклоняться им и не велел посланникам призывать к этому. Они призывали людей ко всему благому и удерживали их от всего греховного, сообщали радостную весть о вознаграждении при жизни на земле и после смерти тем, кто выполнял повеления Аллаха, и предупреждали о суровом наказании при жизни на земле и после смерти тех, кто ослушался Божьих велений. Они доводили истину до сведения людей, но распутные неверные все равно продолжали отстаивать свои лживые взгляды, пытаясь опровергнуть ими истину. Они делали все возможное для того, чтобы ложь восторжествовала, а истина потерпела поражение. Они насмехались над посланниками Аллаха, высмеивали Его знамения и радовались тому, что исповедовали. Однако Всевышний Аллах пожелал сохранить свет своей религии, даже если это будет ненавистно неверным. Он пожелал, чтобы истина одержала верх над ложью, и сказал: «Однако Мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает» (21:18). По милости Премудрого Аллаха неверные вступают в пререкания со сторонниками истины и оспаривают ее посредством своих лживых доводов, благодаря чему люди узнают истину и доказательства, на которые она опирается, а также убеждаются в порочности заблуждения. Воистину, все познается в сравнении.