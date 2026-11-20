Еще недавно он гордился тем, что имеет огромное состояние и многочисленных помощников. Когда же на него обрушилась лютая кара, он лишился всего, чем гордился. Никто не смог прийти ему на помощь в тот момент, когда он больше всего нуждался в помощи, и сам он не смог предотвратить беду. Да и кто способен уберечь себя или других от предопределения Аллаха?!! Оно исполняется неукоснительно, и даже если все обитатели небес и земли соберутся вместе, чтобы предотвратить нечто предопределенное Аллахом, они не сумеют сделать этого. И нет ничего удивительного в том, что Аллах смилостивился над человеком, который потерял свое богатство, и помог ему раскаяться в собственном беззаконии и вернуться на прямой путь. В пользу этого говорят слова раскаяния, которые произнес хозяин садов, и наказание, которое постигло его в мирской жизни. Аллах лишил его того, что заставляло его преступать дозволенное, и если Аллах желает человеку добра, то Он наказывает его при жизни. Воистину, человеческий разум не в состоянии объять милость Аллаха, и отрицают ее только несправедливые невежды.