Я считаю Аллаха своим Единственным Господом. Ему я повинуюсь и поклоняюсь. Я не стану поклоняться творениям наряду с Аллахом и приобщать к Нему сотоварищей. У меня действительно нет большого состояния и мало детей, но зато Аллах облагодетельствовал меня правой верой и истинной религией, которые являются настоящим благом. Что же касается всех остальных щедрот, то они являются тленными и очень часто обрекают человека на страдания и мучения. Ты гордишься тем, что у тебя больше богатства и детей, чем у меня. А ведь вознаграждение Аллаха еще лучше и долговечнее. Вот к чему мы должны стремиться, поскольку милость и щедрость Аллаха превосходят все земные блага, ради которых состязаются люди в этой жизни. Твой сад обольстил тебя и заставил тебя преступить дозволенное, но ведь Господь может даровать мне нечто лучшее, а на твой сад наслать ураган с ливнем или другое наказание с небес, после которого деревья будут вырваны с корнями, плоды - погублены, а посевы - потоплены. Или же воды твоего сада уйдут под землю, и тогда ты не сможешь добраться до них ни посредством мотыги, ни другим способом. Из этих слов становится ясно, что правоверный разгневался за своего Господа и призвал погибель на сад, который обольстил и ввел в заблуждение его собеседника. Он поступил так в надежде на то, что его товарищ опомнится, прозреет и вернется на прямой путь, и Всевышний Аллах внял его молитве.