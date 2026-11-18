Он обладает абсолютным совершенством, достоин всякой похвалы, заслуживает наилучшего славословия и обладает всесторонним величием. Он избавлен от любых недостатков и не нуждается в детях. Он один обладает властью и правит царством. Все обитатели высшего и низшего миров являются Его рабами и не обладают самостоятельной властью. Он не нуждается в творениях, которые бы поддерживали Его могущество и помогали Ему, потому что Он самодостаточен и достохвален. Он не испытывает нужды ни в одном из творений на небесах и земле. Он покровительствует некоторым из них из милосердия и сострадания к ним. Всевышний сказал: «Аллах - Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету» (2:257). Он заслуживает того, чтобы люди поминали Его возвышенные качества, славили Его прекрасные имена, восхваляли Его безупречные деяния и искренне поклонялись только Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей.