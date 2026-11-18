Нашим Господом является Аллах, Который сотворил нас и одарил пропитанием, который управляет нами и заботится о нас. Он сотворил небеса и землю, и Он один является Создателем этих великих творений. Что же касается истуканов и идолов, то они не в состоянии сотворить или одарить пропитанием. Они не способны принести пользу или причинить вред. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. И поэтому мы не станем обращать наши молитвы к творениям. Нам стало ясно, что Аллах - Единственный Господь Бог, заслуживающий поклонения, и если после этого мы станем поклоняться вымышленным божествам, то совершим кощунство и впадем в глубокое заблуждение. Юноши уверовали в Единственного Господа и поняли, что только Он заслуживает поклонения и обожествления. Они признали Аллаха своим Господом Богом, засвидетельствовав, что поклонение Ему является истинным, а поклонение иным божествам - тщетным и бесполезным. Это свидетельствует о том, что они действительно познали своего Господа, и Он укрепил их на прямом пути.