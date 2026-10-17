Речь идет о праведниках, которые уверовали всей душой и совершали праведные деяния, которые исповедовали религию надлежащим образом, имели правильные воззрения и совершали благие деяния как душой, так и телом. Каждый из них, в зависимости от степени своей веры и приверженности праведным деяниям, займет соответствующее место в Раю Фирдаус, но все они непременно поселятся там. Согласно одному из толкований, под садами Фирдауса подразумеваются верховья Рая, которые находятся в самой центральной части этой обители. Это - лучшие из Райских садов, которые станут вознаграждением для тех, чья вера и чьи праведные деяния были совершенны. Это будут пророки и приближенные к Аллаху праведники. Согласно другому толкованию, садами Фирдауса названа вся Райская обитель, где поселятся правоверные. Среди них будут приближенные рабы, благочестивые праведники, а также правоверные, которые не слишком усердствовали при совершении благих дел. Однако каждый из них займет ту ступень, которая будет соответствовать его положению и деяниям. Это толкование является более предпочтительным, потому что оно имеет более широкий смысл и потому что арабское слово джаннат ‘сады’ использовано во множественном числе. Кроме того, садами Фирдауса очень часто называют виноградники и густые заросли, и поэтому этот эпитет в полной мере можно отнести ко всем Райским садам. Сады Фирдауса будут вознаграждением для верующих, которые совершали праведные деяния. Им будет оказан славный прием, и что может быть лучше приема, на котором человек будет вкушать блага, которые доставят его душе и телу неописуемое удовольствие! Этими благами будут восхищаться сердца и упиваться взоры. Среди них будут прекрасные дворцы, цветущие сады, плодоносные деревья, певчие птицы, аппетитные яства, ароматные напитки, восхитительные девы, послушные слуги, юные отроки, журчащие ручьи и удивительные пейзажи. Все сущее в Раю будет преисполнено материальной и духовной красоты и никогда не исчезнет. Но самым лучшим и самым славным из всех райских благ будет удовольствие, которое обитатели Рая будут получать от близости к Милостивому Аллаху. Они сумеют снискать Его благоволение и насладятся возможностью увидеть Его Лик и услышать Его речь. Как прекрасны, восхитительны, продолжительны и совершенны райские угощения! Они настолько прекрасны, что творения не в силах описать их или хотя бы вообразить. И если бы люди познали прелесть хотя бы некоторых райских удовольствий, то их души устремились бы к райской обители, а горечь расставания с этими удовольствиями не давала бы им покоя. Люди устремились бы к Аллаху толпами и поодиночке и не стали бы отдавать предпочтение тленной мирской жизни и недолговечным и беспокойным земным удовольствиям. Люди не стали бы терять время и пользовались бы каждым мгновением для того, чтобы за каждое мгновение получить многие тысячи прекрасных райских благ. Но, увы… Беспечность покорила человеческие сердца, вера слишком ослабла, знания почти исчезли, и у людей нет былого стремления. Воистину, нет силы и могущества, кроме как от высокого и великого Аллаха!