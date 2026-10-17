Это откровение является ярким свидетельством порочности воззрений неверных и многобожников, которые поклоняются некоторым пророкам и праведникам наряду с Аллахом, предполагая, что эти пророки и праведники будут покровительствовать им и помогут им спастись от наказания Аллаха и обрести Его щедрое вознаграждение. Однако в действительности такие люди являются неверующими, которые отвернулись от Аллаха и Его посланника, и поэтому Всевышний Аллах задал им вопрос, который опровергает их взгляды и свидетельствует об их порочности и несостоятельности. О многобожники! Неужели вы надеетесь на покровительство творений вместо того, чтобы обращаться за помощью к своему Господу? Вашим надеждам не суждено сбыться, потому что приближенные Аллаха никогда не станут покровительствовать тем, кто враждовал с Ним. Любовь, благоволение, гнев и ненависть праведников целиком и полностью зависят от соответствующих чувств Всевышнего Аллаха, и поэтому Священный Коран гласит: «В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: “Это они поклонялись вам?” Они скажут: “Пречист Ты! Ты - наш Покровитель, а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них”» (34:40–41). Если человек противится воле Аллаха и при этом заявляет, что его покровителем является один из праведных рабов Аллаха, то он является лжецом. И пусть неверные, которые враждуют с посланниками, не надеются на то, что святые угодники станут покровительствовать им и помогут им спастись от наказания. Такие надежды безосновательны, а предположения - порочны, потому что Божьи творения абсолютно не способны распоряжаться ни добром, ни злом. Всевышний сказал: «Скажи: “Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого”» (17:56); «Те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют заступничеством» (43:86). Есть еще много других коранических аятов о том, что человек, надеющийся на покровительство угодников, является заблудшим грешником. У него нет шансов на спасение, и он не сумеет обрести даже частичку блага, потому что угощением для неверующих станет адское наказание. Как же отвратительно это угощение и как же скверно это место пребывания!