Каждый человек обязан почитать всегда своих родителей и подчеркивать свое расположение к ним словом и делом. Человек не имеет права ослушаться родителей и обижать их словом или делом. А если они будут настаивать, чтобы он приобщал к Аллаху сотоварищей, то он не имеет права поступать таким образом. Ни один человек не имеет доказательств справедливости многобожия, и Всевышний Аллах напомнил об этом и подчеркнул порочность этого тяжкого греха. О люди! Вы непременно вернетесь к Аллаху, а затем каждый из вас получит воздаяние за совершенные им деяния. Помните об этом и будьте покорны родителям. Но не повинуйтесь им тогда, когда они приказывают вам ослушаться Аллаха и Его посланника, поскольку предписания Аллаха и Его посланника должны быть превыше всего.