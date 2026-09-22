Всевышний запретил вступать в спор с людьми Писания, если собеседник является невежественным человеком и если дискуссия ведется непристойным образом. Господь повелел оспаривать истину самым благопристойным образом, проявляя высокие нравственные качества и доброту по отношению к собеседнику. Проповедник должен преподносить истину в самом прекрасном виде и изобличать ложь самыми эффективными способами. Он не должен стремиться опровергнуть собеседника ради того, чтобы оказаться на высоте. Напротив, он должен делать все возможное для того, чтобы донести до людей истину и вывести их на прямой путь. Если проповеднику становится ясно, что люди Писания собираются вступить в дискуссию не ради выявления истины, а в надежде одержать верх над мусульманами и посеять смуту, то он не должен потакать их желаниям, потому что дискуссия с такими людьми не принесет пользы. А это значит, что вступать в подобную дискуссию нет смысла. Если же проповедник найдет возможность донести до людей Писания истину, то ему следует знать, что проповедь среди людей Писания должна основываться на вере в Священные Писания, посланников и единого Бога. Во время дискуссии проповедник не должен выискивать недостатки в предыдущих Священных Писаниях или у предыдущих посланников, как это делают невежды, которые вступают с иноверцами и заблудшими в споры, не допускающие взаимопонимания и согласия. Эти невежды отвергают все хорошее и плохое, что связано с людьми Писания, однако тем самым они сами совершают грех и нарушают нормы поведения во время дискуссий. Мусульманин обязан опровергать ложь, которую исповедует его собеседник, но соглашаться с его правильными воззрениями. Он не имеет права отвергать истину только потому, что ее произносит неверующий. Если проповедник будет вести беседу с людьми Писания надлежащим образом, то его собеседники будут вынуждены согласиться с тем, что Священный Коран является Небесным Писанием, а Мухаммад - Божьим посланником. Они смогут убедиться в этом, если проповедник расскажет им об основах мусульманской веры и других вопросах, в которых сходятся учения всех посланников и все Небесные Писания. Им станет ясно, что мусульманское вероучение совпадает с той истиной, которая сохранилась в предыдущих откровениях. Все Небесные Писания и пречистые посланники окажутся на стороне Священного Корана и Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, потому что во все времена пророки и Писания предвозвещали пришествие последнего посланника. Благодаря этому собеседники поймут необходимость признания всех Писаний и всех пророческих миссий, а это является исключительной особенностью мусульманской веры. Если же они станут заявлять о том, что уверовали в одно Писание и могут не признавать другое, то их заявление будет несправедливым и необоснованным. Каждое последующее Писание является истиной, которая подтверждает истинность предыдущего Писания, и поэтому люди, которые отвергают Священный Коран, фактически отвергают Писание, о своей верности которому они разглагольствуют. Если они станут доказывать правдивость пророческой миссии одного из посланников, то тем же самым способом и даже с большим успехом можно обосновать правдивость миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Если же они попытаются опровергнуть его миссию, то окажется, что их сомнительные доводы в еще большей степени относятся к их собственным посланникам. И если они признают безосновательность подобных обвинений в адрес своих посланников, то безосновательность обвинений в адрес Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, будет еще более очевидной. Помимо всего сказанного проповедник должен подчеркивать, что он является мусульманином и покорен воле своего Господа. Воистину, если человек уверовал в Аллаха, признал Его своим Богом, уверовал во все Писания и во всех посланников, покорился воле своего Господа и последовал путем святых посланников, то он обрел великое счастье. Если же он отказался от этого пути, то обрек себя на страдания и несчастья.