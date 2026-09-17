Вы измышляете ложь, создаете истуканов, нарекаете их божественными именами и призываете людей поклоняться вашим божествам и исповедовать вашу религию. Однако придуманные вами божества не обладают качествами, за которые их следовало бы обожествлять. Они не способны принести пользу или уберечь от зла. Они не властны над жизнью, смертью и воскрешением. Они обладают качествами творений, которые не заслуживают даже крошечной крупицы поклонения или обожествления, потому что божеством может называться только Тот, кого можно попросить о помощи и спасении. Вот почему далее святой пророк Ибрахим призвал своих соплеменников поклоняться Единственному Истинному Богу и сказал: «Ищите пропитания у Аллаха, поклоняйтесь Ему и будьте благодарны Ему. Только Всевышний Аллах может ниспослать вам пропитание, потому что только Он помогает Своим рабам заработать на хлеб насущный, предопределяет их земной удел и внимает молитвам людей, которые испрашивают у Него помощи в мирских и духовных начинаниях. Он один заслуживает поклонения, потому что только Он свободен от пороков и недостатков и властен ниспослать благо или причинить вред. Он один управляет Вселенной и заслуживает того, чтобы вы искренне благодарили Его, потому что только Он одаряет творения милостями и щедротами и оберегает их от несчастий и лишений. К Нему вы будете возвращены, и тогда Он воздаст каждому из вас за совершенные им деяния и поведает вам обо всем, что вы утаивали или обнародовали. Опасайтесь же предстать перед Ним многобожниками или неверующими и всеми силами стремитесь приблизиться к Нему, дабы получить Его щедрое вознаграждение».