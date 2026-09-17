Всевышний поведал о наказании, которое постигло неверующие народы и стало ярким свидетельством Его безграничной власти и мудрости. К одному из таких народов Аллах отправил Своего раба и посланника Нуха, который призвал своих соплеменников не поклоняться никому, кроме Аллаха, и отречься от поклонения иным божествам. Девятьсот пятьдесят лет святой пророк проповедовал среди своих соплеменников. Он не упускал возможности дать мудрое наставление и не прекращал своих проповедей. Он доносил до них послание своего Господа днем и ночью, втайне и всенародно, но нечестивцы отказались последовать прямым путем. Более того, они продолжали исповедовать неверие и вершить беззаконие, и тогда святой пророк Нух проклял их. Он проявил невиданное терпение и огромную выдержку, но впоследствии все-таки обратился к своему Господу со словами: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). И спустя некоторое время их постиг потоп: вода лилась с небес и выплескивалась из недр земли. Соплеменники Нуха заслуживали такого наказания, потому что они были нечестивцами.