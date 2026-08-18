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Тафсир: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать.
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Al-Sa'di
Свершится предопределение Аллаха, согласно которому грешники будут подвергнуты наказанию за то, что отдали предпочтение несправедливости и беззаконию даже после того, как убедились в их пагубности. При этом они будут безмолвствовать, потому что у них не будет никакого оправдания своим злодеяниям.