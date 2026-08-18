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Тафсир: An-Naml 27:74
An-Naml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَيَعۡلَمُ
مَا
تُكِنُّ
صُدُورُهُمۡ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٤
Воистину, твой Господь знает то, что таят их сердца, и то, что они обнаруживают.
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Al-Sa'di
Пусть же люди страшатся гнева Аллаха, Который ведает о явном и сокровенном и непрестанно наблюдает за Своими рабами.