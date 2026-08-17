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Тафсир: An-Naml 27:72
An-Naml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
Скажи: «Возможно, некоторое из того, что вы торопите, уже находится позади вас».
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Пусть они противятся истине, но ты все равно должен предостеречь их от наказания, которое они хотят приблизить. Поведай им о том, что очень скоро лютая кара может настигнуть их.