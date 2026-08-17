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Тафсир: An-Naml 27:57
An-Naml
57
27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَأَنجَيۡنَٰهُ
وَأَهۡلَهُۥٓ
إِلَّا
ٱمۡرَأَتَهُۥ
قَدَّرۡنَٰهَا
مِنَ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
٥٧
Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его жены. Мы предопределили ей оказаться в числе оставшихся позади.
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Al-Sa'di
Произошло это тогда, когда к пророку Луту явились ангелы, преобразившиеся в обыкновенных гостей. Соплеменники Лута услышали о прибытии чужеземцев и собрались в доме святого пророка, требуя от него выдать им остановившихся у него гостей. Он выдворил из своего дома нечестивцев и тем самым поставил себя в очень опасное положение. Тогда гости сообщили ему, что являются ангелами, которых Всевышний Аллах послал для того, чтобы спасти Своего пророка и ранним утром уничтожить всех неверных в его городе. Ангелы велели Луту под покровом ночи вывести из города свое семейство, кроме старухи-жены, которая заслужила мучительное наказание. Ночью святой пророк вместе со своим семейством покинул город, а наутро его жителей постигло величайшее бедствие. Город был перевернут вверх дном, после чего на грешников обрушились комья обожженной глины. Эти комья были помечены и предназначались для каждого грешника в отдельности.